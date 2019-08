Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma stanno eseguendo un decreto di confisca emesso dalla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione del Tribunale capitolino, avente ad oggetto immobili, disponibilità finanziarie e automezzi per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.

Destinatari del provvedimento sono gli imprenditori ADDARI Enzo (classe 1945 – deceduto a gennaio di quest’anno), il figlio Manuel (classe 1968), la ex moglie GAY Edi (classe 1946) e ORTS Michel Jean Dominique (classe 1963).

L’odierna operazione costituisce l’epilogo di meticolosi accertamenti patrimoniali, svolti dal Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, a seguito di indagini scaturite dal fallimento di una serie di società operanti nel settore delle pulizie.

Le investigazioni avevano permesso di smascherare un collaudato sistema illecito posto in essere da un’associazione per delinquere che ha commesso plurimi fatti di bancarotta in danno di 6 imprese, intestate a compiacenti “teste di legno” e aventi circa 3.500 dipendenti su tutto il territorio nazionale.

Per tali reati, nel 2010, GAY Edi, il figlio Manuel e ORTS Michel Jean Dominique erano stati tratti in arresto dalle Fiamme Gialle.

I profitti ricavati dalla distrazione delle risorse economiche delle fallite sono stati impiegati per investimenti immobiliari realizzati attraverso un’ulteriore società riconducibile ai coniugi ADDARI – GAY.

Tra i cespiti in confisca – il cui valore risultato del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, modesti o addirittura nulli – rientrano 10 lussuosi appartamenti (9 ubicati nel quartiere EUR della Capitale e uno ad Anzio), 1 autovettura, 2 motoveicoli e disponibilità liquide.

L’operazione odierna testimonia l’impegno quotidianamente profuso dalla Guardia di Finanza per l’individuazione e la conseguente aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati dalla criminalità, al fine di restituirli alla collettività.