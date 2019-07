Oms: le sigarette elettroniche sono dannose

La pronuncia dell’Oms sulle sigarette elettroniche conferma in pieno i dubbi sollevati dal Codacons, e deve portare ad estendere le ricerche anche alle sigarette senza combustione di ultima generazione, sempre più diffuse in Italia.

“Fin dall’inizio della loro commercializzazione nel nostro paese avevamo sollevato il sospetto che le sigarette elettroniche potessero avere conseguenze sul fronte della salute, chiedendo di equipararle ai fini normativi agli altri prodotti da fumo – spiega il presidente Carlo Rienzi – Oggi l’Oms ci dà pienamente ragione, affermando che sono “indubbiamente pericolose” e che non aiutano i consumatori a smettere di fumare”.

Ora l’Organizzazione Mondiale della Sanità deve puntare il mirino anche alla sigarette di ultima generazione come l’IQos, quelle cioè senza combustione per le quali non esistono ancora certezze scientifiche circa la minore dannosità per la salute rispetto al tabacco. Proprio sull’IQos la Philip Morris ha rifiutato uno studio indipendente proposto dal Codacons per valutare le conseguenze del prodotto sui fumatori – conclude l’associazione.