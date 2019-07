Confesercenti Padova: Stop agli sprechi alimentari

Già nel 2016 con la campagna “Family Bag” del Ministero dell’Ambiente, avevamo distribuito in oltre un centinaio di ristornati Padovani alcune “bag” in 5 diversi materiali (alluminio, carta, plastica, acciaio e legno) da poter dare ai clienti che volessero portare a casa l’avanzo di menù, evitando così sprechi inutili. Un progetto che aveva riscontrato il favore dei nostri ristoratori e che era piaciuto molto anche ai consumatori. Tanto è vero che ancora oggi ci vengono richieste forniture delle bag brandizzate.

Ma l’associazione, all’avanguardia nella ricerca di soluzioni innovative per i propri associati, non si è certo fermata e oggi propone di approfondire un nuovo strumento utile nella lotta allo spreco.

Si tratta di un’innovativa app, Too Good To Go, che permette agli operatori del settore food di dare valore all’invenduto. In pratica l’app consente ai ristoratori e agli operatori alimentari, di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata attraverso una “Magic Box”.

Abbiamo già alcuni soci che la stanno sperimentando con soddisfazione a Padova, ad esempio il Pizzicagnolo della Sacra Famiglia è tra i promotori principali. Ora la presenteremo anche nel territorio provinciale con l’obiettivo di sensibilizzare sempre di più il pubblico e gli operatori.

Per l’occasione abbiamo inviato il manager dell’App, Piero Scrobogna, martedì 30 luglio alle ore 14.30, presso il Castello di Lispida a Monselice (via 4 novembre, 4), che spiegherà il funzionamento e le possibilità di sviluppo.

L’appuntamento è gratuito ed aperto a tutti i curiosi.