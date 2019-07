La Raggi sul rischio del gran caldo

La Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Il grande caldo ha colpito anche su Roma e la nostra Amministrazione ha già predisposto una serie di misure per proteggere i cittadini più fragili.

In aggiunta al Piano Caldo 2019, questa mattina la Protezione Civile di Roma Capitale – che ringrazio per l’intervento – ha messo in distribuzione 9.000 bottigliette d’acqua alla cittadinanza dalle 11:00 alle 16:00 in tre diversi punti di Roma: Colosseo (fronte Arco di Costantino), Fori Imperiali (fronte S.Pietro in Carcere), Stazione Metro Anagnina.

L’iniziativa sarà replicata anche domani, date le temperature previste, grazie all’impegno del personale della Protezione Civile, delle associazioni di volontariato e dei giovani del Servizio Civile.

Secondo le previsioni il week-end dovrebbe essere più fresco ma, in ogni caso, le strutture comunali sono pronte a intervenire per alleviare il più possibile gli effetti delle ondate di calore sui cittadini più esposti.