Latina, interruzione idrica notturna tra martedì 30 e mercoledì 31 luglio

Si informa l’utenza che, al fine di consentire urgenti lavori sulla condotta adduttrice da Sardellane, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Sezze si effettuerà una Interruzione Idrica dalle ore 20:00 del 30/07/2019 alle ore 04:00 del 31/07/2019.

Le zone interessate sono:

Latina – intero Comune ad esclusione di: Borgo Sabotino, Latina scalo, Borgo Montello, Borgo Bainsizza e Borgo Le Ferriere

Pontinia – intero comune

Sabaudia – Borgo San Donato, località Bella Farnia, Via Maremmana, località 4 stagioni, Molella e località Sacramento

San Felice Circeo – Zona bassa e borgo Montenero

Terracina – Colle La Guardia 1 e 2

Sezze – Via Migliara 46 e Sezze scalo

Sarà disponibile un servizio sostitutivo, a mezzo autobotti, a:

San Felice Circeo: Piazza IV ottobre (località Borgo Montenero e Via Sabaudia – Piazzale commerciale)

Latina: una in Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e una in Largo Cavalli – Q5

Pontinia: Piazza Kennedy

Saranno disponibili inoltre un’autobotte itinerante per garantire il servizio alle utenze sensibili, e un’autobotte a disposizione esclusiva dell’Ospedale santa Maria Goretti.

Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti.