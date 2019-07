Saldi a Roma: tutti pazzi per gli elettrodomestici

Sono ormai partiti i saldi estivi nella Capitale. Sconti estivi, attesissimi, in negozi e centri commerciali dove si potranno trovare prodotti a prezzi a ribasso con offerte che secondo le associazioni di categorie saranno più sostanziose del normale: il 68% delle imprese farà riduzioni tra il 30 ed il 40%, mentre l’11% si spinge anche oltre. Solo due negozi su dieci, invece, offrono sconti tra il 20 ed il 30%.

Oltre ai saldi, l’ultima settimana di giugno è stata caratterizzata da una forte onda di calore che ha colpito tutta l’Europa, raggiungendo livelli di allerta importanti nell’intera Penisola. Da Nord a Sud la colonnina di mercurio è arrivata a superare i 40 gradi, con conseguenze importanti sulla salute, e non solo.

Secondo Tiendeo.it, compagnia leader in servizi drive-to-store per il settore retail, le conseguenze del gran caldo non tardano a ripercuotersi anche sulle tendenze d’acquisto: raddoppiano le richieste di aria condizionata e ventilatori nell’ultima settimana. A dimostrarlo sono i dati delle ricerche nei cataloghi della piattaforma in Italia, che registrano un incremento di ricerche di aria condizionata e ventilatori in concomitanza all’avvicinarsi dell’onda di calore.

Le richieste di offerte per questa tipologia di prodotti sono raddoppiate, con un dato significativo di +96% nelle ultime due settimane. Se i ventilatori rappresentano una soluzione immediata per sopravvivere a questi picchi di calore, sono sempre di più gli italiani che decidono di prendere provvedimenti definitivi installando l’aria condizionata in casa.

Non solo dispositivi legati al caldo, ma anche servizi

Per gli elettrodomestici in generale si tratta di un vero e proprio boom: oltre ad aria condizionata e ventilatori, sono sempre di più gli italiani che affollano i piccoli e grandi negozi di elettronica alla ricerca degli ultimi dispositivi da aggiungere alla propria collezione casalinga.

Con questa tendenza, la categoria informatica ed elettronica scala la classifica raggiungendo la seconda posizione, superata solo dai supermercati, in testa ai desideri dei consumatori. Un dato che sorprende ulteriormente se pensiamo che ci troviamo nel magico periodo dei saldi, e che solitamente è la categoria moda a dominare le classifiche.

Non ci sono dubbi riguardo al fatto che i cambiamenti climatici hanno da sempre un ruolo fondamentale nelle scelte d’acquisto degli italiani, ma anche vero che il settore dell’elettronica di uso domestico è in costante crescita, come anche quello della riparazione di elettrodomestici a Roma, che deve necessariamente adeguarsi ai repentini cambiamenti del mercato e delle pratiche di consumo.

Ventilatore, condizionatore o aria condizionata?

Tra ventilatore, condizionatore e aria condizionata, come elettrodomestici ideali per mitigare il calore in estate, tra gli italiani vincono l’aria condizionata e il condizionatore, seguiti dal ventilatore.

Il ventilatore si conferma l’alleato perfetto e indispensabile per chi non ha la possibilità di fare lavori di installazione, almeno nell’immediato. Vi è poi una parte di italiani che non ama l’aria condizionata e preferisce attendere che l’onda di calore passi prendendo altre precauzioni, piuttosto che abituare il corpo a una temperatura artificiale rispetto a quella esterna!