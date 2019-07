Fiumicino, la polizia salva un diportista da una barca in avaria

Stava navigando in alto mare quando ad un tratto il motore della sua barca è andato in avaria. L’imbarcazione in balia delle acque, oramai senza controllo stava andando alla deriva, dirigendosi pericolosamente contro la scogliera del costruendo porto della concordia di Fiumicino. Solo il provvidenziale intervento della squadra nautica di Fiumicino, in servizio di vigilanza costiera ha evitato il peggio, portando in salvo il conducente.

Controlli e salvataggi intensificati durante il periodo estivo

Intensificata durante periodo estivo l’attività sotto costa espletata lungo il litorale della Capitale dagli uomini delle squadre nautiche dirette da Massimo Improta, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico, al fine di garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti che quotidianamente affollano le spiagge e il mare romano.