Attività di controllo sulle strutture ricettive extralberghiere

“In questo periodo estivo di grande affluenza turistica, facciamo il punto sui controlli effettuati sulle strutture ricettive extralberghiere della città di Napoli”, così apre il Vicesindaco la presentazione di alcuni dati sulle verifiche effettuate dalla Polzia Locale e dagli agenti assegnati all’”UOA Contrasto all’Evasione e all’Elusione”, relativamente a tutto il 2018 e a metà 2019. Sono statai effettuati oltre 150 controlli (parliamo solo delle strutture extralberghiere) per i quali sono stati elevati più verbali, in quanto per alcune strutture sono state rilevate più infrazioni di differente natura. Riguardo al fenomeno dell’abusivismo c’è da notare che in media riguarda il 15% per gli affittacamere e le case vacanze, mentre per i B&B è circa del 25%. L’evasione dell’imposta di soggiorno, purtroppo, ha ancora una forte incidenza da quanto emerge dai controlli effettuati, bisogna anche dire, però, che molti controlli del nucleo di contrasto all’evasione erano mirati a quanti non risultavano iscritti e dai quali non giungevano i versamenti dell’imposta. In questo anno e mezzo sono state comminate sanzioni per circa 180 mila euro e recuperato imposta di soggiorno per oltre 60 mila euro. “Il lavoro svolto in questo periodo ci vede in prima linea, soprattutto contro il fenomeno dell’abusivismo. I turisti devono sentirsi tutelati. Inoltre, è fondamentale che l’imposta versata al momento del soggiorno sia poi riversata al Comune, in assenza di tale riversamento si viene a creare una vera e propria truffa a danno dei nostri ospiti che versano una cifra destinata a migliorare il servizio turistico, mentre finisce per essere solo una maggiorazione del prezzo. I controlli comunque prossimamente saranno moltiplicati grazie al rafforzamaneto della nostra Polizia Locale, che vedrà, già dal mese di agosto, aumentare il Corpo grazie alle nuove assunzioni”, conclude il Vicesindaco Panini.