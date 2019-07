Lavoro: Articolo Uno incontra Cgil, Cisl e Uil

“Articolo Uno ha incontrato oggi Cgil, Cisl e Uil per discutere della situazione della salute e sicurezza sul lavoro”. È quanto si legge in una nota stampa di Articolo Uno.

“Il confronto è avvenuto, in particolare, sulla proposta di legge presentata da Roberto Speranza, Guglielmo Epifani e Federico Fornaro proprio su questo delicatissimo tema allo scopo di promuovere la prevenzione e contrastare il drammatico fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro e migliorare le condizioni di vita e di salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Si è convenuto di lavorare insieme per giungere alla definizione in tempi brevi di un testo base condiviso che tenga conto delle osservazioni avanzate nella riunione odierna e nelle audizioni svolte in commissione lavoro alla Camera dei deputati.

I rappresentanti dei sindacati confederali hanno apprezzato il metodo del confronto e hanno condiviso con Articolo Uno l’obiettivo di approvare al più presto una legge che possa contribuire a migliorare i livelli di tutela del nostro Paese in linea con gli obiettivi europei e le regole europee”, conclude la nota stampa.