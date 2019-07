RCA: aumentano i prezzi

Nel primo trimestre del 2019 calano le tariffe Rc auto, ma non per tutti. I neopatentati subiscono infatti un rincaro su base annua del +0,9%, e per tale categoria di automobilisti il costo di una polizza può raggiungere i 1.116 euro. Lo denuncia il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall’Ivass.

“Ancora una volta i neopatentati risultano essere la categoria più tartassata sul fronte dell’Rc auto – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per loro infatti proseguono anche nel corso del 2019 i rincari delle tariffe, e i più sfortunati sono gli assicurati fino a 24 anni residenti a Prato, per i quali il costo medio di una polizza è pari a 1116,5 euro”.

Sul fronte dei costi medi dell’Rc auto, invece, si registrano ancora fortissime differenze su base territoriale: a Napoli assicurare una automobile costa in media 618,3 euro, contro i 302 euro di Aosta, con una differenza tariffaria del +104,7%. Ciò nonostante nella città partenopea il 55,5% delle auto monti la scatola nera, contro appena il 9,7% di Aosta.