Napoli, commercio su aree pubbliche: in commissione le modifiche al regolamento

La commissione Attività Produttive, presieduta da Vincenzo Solombrino, ha avviato oggi la discussione, con l’assessore Enrico Panini e la responsabile dell’Area Sviluppo Socio Economico e Competitività Valeria Paolella, su alcune modifiche da apportare al Regolamento per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato dal Consiglio comunale nel 2017.

In particolare, come illustrato da Crescenzo Ordichelli, funzionario dell’Area Sviluppo Socio Economico e Competitività, le proposte di modifica – elaborate in seguito ad alcune difficoltà riscontrate in fase operativa – riguardano una riformulazione della composizione delle “Commissioni di mercato”, e una diversa distribuzione degli “Organismi operativi” che dovrebbero consentire la realizzazione della cosiddetta “spunta mercatale”, cioè l’occupazione provvisoria di posteggi non occupati dai titolari di concessione in alcuni giorni della settimana. Oltre ad alcuni adeguamenti normativi, altre proposte di modifica riguardano anche possibilità di utilizzare alcuni spazi delle aree mercatali per iniziative sociali, artistiche e culturali.

A breve, la Commissione tornerà a riunirsi per un nuovo confronto sulle bozze di modifica, prima della discussione in Consiglio comunale.