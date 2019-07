Raggi: “Una piazza da vivere come si faceva una volta

Una piazza da vivere come si faceva una volta. Finalmente Piazza Perin del Vaga, un gioiello del quartiere Flaminio, è tornata a nuova vita grazie ad un intervento di riqualificazione che l’ha trasformata in un accogliente luogo d’incontro.

Una festa spontanea si è creata al taglio del nastro mentre i bambini giocavano, chi vinceva a tresette e chi stava all’ombra a godersi il fresco del tramonto.

Tante persone del quartiere si sono radunate laddove insieme alla presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, e all’assessore alla Città in Movimento, Linda Meleo, abbiamo presentato il risultato dei lavori fatti sulla piazza, trasformata in un’ospitale e piacevole area pedonale con la parte centrale rialzata e interamente lastricata. Un intervento che abbiamo portato avanti in collaborazione con il Municipio II.