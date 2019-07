Raggi: “Potenziare il servizio bus nelle ore notturne e portarlo in zone prima isolate”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Potenziare il servizio bus nelle ore notturne e portarlo in zone prima isolate. Abbiamo mantenuto pubblica Atac anche per questo.

A inizio giugno abbiamo lanciato la nuova rete notturna, una piccola rivoluzione, che avvicina sempre più la periferia al centro città e offre collegamenti utili per chi deve spostarsi nelle ore piccole, per lavoro o semplicemente per svago.

Un piano articolato che ha visto il prolungamento di alcune linee diurne fino alle 2 di notte, l’introduzione di tre nuove linee attive da mezzanotte all’alba e la modifica di altre 13 per servire quartieri della periferia e aumentare la capillarità nella zona centrale della città.

Una riorganizzazione della rete attesa dai cittadini, frutto di un percorso partecipato per portare un servizio pubblico che mancava nelle periferie.