UE conferma le stime di crescita dell’Italia

La Commissione Europea conferma le stime della crescita economica dell’Italia per quest’anno e per il prossimo.

Secondo le previsioni economiche d’estate, infatti, il Prodotto interno lordo dell’Italia dovrebbe crescere dello 0,1% nel 2019 e dello 0,7% nel 2020, come già stimato nelle previsioni economiche dello scorso maggio. Per la Commissione, la crescita “marginale” di quest’anno sconta un “contesto esterno difficile”, mentre l’anno venturo “l’attività economica dovrebbe rimbalzare moderatamente dello 0,7%, in linea con il graduale miglioramento delle prospettive del commercio globale, beneficiando di un effetto di trascinamento positivo e degli effetti di calendario, dato che il 2020 ha due giorni lavorativi in più del 2019”.

La crescita prevista dell’Italia per l’anno venturo resta la metà di quella attesa per l’Eurozona (+1,4%) e il nostro Paese rimane, sempre che le previsioni della Commissione vengano confermate, l’unico ad avere una crescita economica attesa inferiore all’1% nel 2020.