Milano, due ore in più per visitare “Leonardo mai visto”

Si avvia a superare il traguardo degli 80mila visitatori “Leonardo mai visto”, il programma di mostre e iniziative allestite al Castello Sforzesco sino al 12 gennaio 2020 che nelle scorse settimane è stato la seconda esposizione più visitata in Italia e la prima in Lombardia.

Considerata l’alta affluenza, il Comune di Milano|Cultura e Civita hanno deciso in via sperimentale di prolungare l’orario nelle giornate di sabato 13 e 20 luglio, in modo da consentire ai milanesi e ai sempre più numerosi turisti provenienti da ogni parte del mondo di visitare le mostre e le installazioni dedicate a Leonardo fino alle ore 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30), con biglietto ridotto a 5 euro a partire dalle ore 17. L’estensione dell’orario riguarderà solo il Museo di Arte Antica che ospita “Leonardo mai visto”.

Due ore in più ad un prezzo speciale per seguire le tracce di Leonardo da Vinci a Milano e al Castello Sforzesco, dove il genio di Vinci lavorò per oltre vent’anni.