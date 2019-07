Pernigotti, Fornaro: “Adesso basta prendere in giro i lavoratori”

Come ampiamente prevedibile la trattativa per la cessione del ramo gelateria della Pernigotti è saltata. Il piano di reindustrializzazione è a zero, come le prospettive di riavvio della produzione nel sito di Novi Ligure.

Basta prendere in giro i lavoratori. Dal tavolo convocato al Mise il prossimo 17 luglio deve uscire una soluzione certa e praticabile per il futuro della Pernigotti. La via maestra rimane una sola: la proprietà turca venda l’azienda a imprenditori interessati a rilanciare la Pernigotti. Prima si decidono meglio è.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro