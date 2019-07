Raggi: “Togliamo le bancarelle dai marciapiedi per restituire ai cittadini strade sicure”

Così la prima cittadina della capitale:

Le bancarelle vanno tolte dai marciapiedi delle principali vie commerciali della città. È un impegno che abbiamo preso con i cittadini e che porteremo fino in fondo. L’ho ribadito agli ambulanti che ho incontrato oggi in Campidoglio.

C’è la massima disponibilità al confronto da parte della nostra Amministrazione, che ha aperto un tavolo con i venditori per cercare le migliori soluzioni possibili.

Ma deve essere chiaro che non si fanno passi indietro: il piano di delocalizzazione delle postazioni per gli ambulanti andrà avanti.

Fa piacere che di questo si sia convinta anche la presidente del Municipio I, Sabrina Alfonsi, che dopo due anni si è decisa ad attuare la nostra delibera sulle delocalizzazioni. Spiace invece che negli ultimi 24 mesi abbia preferito la polemica politica al lavoro in questo ambito, che gli altri suoi colleghi presidenti di Municipio hanno invece assicurato procedendo agli spostamenti previsti delle bancarelle.

Amministrare significa fare delle scelte e assumersi delle responsabilità. Noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. E interverremo laddove chi ha la competenza non dovesse farlo: solo per fare un altro esempio, nel Municipio I c’è un problema di mancato controllo dei dehors e dei tavolini all’aperto dei locali commerciali. Anche in questo caso invito la presidente Alfonsi a intervenire, perché altrimenti dovremo farlo noi.

Intanto togliamo le bancarelle dai marciapiedi per restituire ai cittadini strade sicure e vivibili dove passeggiare.