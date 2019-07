Come il Web può trasformare la tua azienda

Avere una presenza online rilevante aiuta le aziende a creare maggiori possibilità per conquistare nuovi clienti aumentando la visibilità del proprio marchio. Internet è un canale importante per il posizionamento del marchio e l’ampliamento dell’accesso al mercato per offrire prodotti e servizi, nonché per costruire relazioni con i clienti, indipendentemente dalle barriere geografiche.

La presenza di aziende su Internet è un percorso inevitabile in quanto sempre più persone lo utilizzano per condurre ricerche, accedere alle informazioni, comunicare attraverso i social network e, naturalmente, fare affari.

Ad oggi solo una piccola percentuale di esse utilizza Internet per espandere il proprio marchio in termini di vendite, visto che la maggior parte delle imprese nostrane si limita alla sola creazione di un sito web istituzionale, che spesso non viene neanche aggiornato nel tempo.

Un errore davvero imperdonabile, perché è ormai acclarato che un sito web ben strutturato sia in grado di raggiungere molti più clienti di un team di commerciali, anche se ben addestrati e dotati di smalto e grinta da vendere, appunto.

Ma ci sono almeno tre grandi vantaggi che un buon posizionamento su Internet può portare ad un’azienda:

Essere facilmente reperibili : le persone di solito conducono ricerche su Internet per convenienza ed efficienza.

: le persone di solito conducono ricerche su Internet per convenienza ed efficienza. Costruire la propria reputazione e delle relazioni : non appena viene trovata la compagnia, il cliente deciderà se rimanere sul canale (social network, sito Web, altro). L’opportunità è unica, quindi dovrebbe essere ben sfruttata, poiché rappresenta l’inizio di una relazione forse lunga e duratura, ma dipende anche da voi.

: non appena viene trovata la compagnia, il cliente deciderà se rimanere sul canale (social network, sito Web, altro). L’opportunità è unica, quindi dovrebbe essere ben sfruttata, poiché rappresenta l’inizio di una relazione forse lunga e duratura, ma dipende anche da voi. Ottimizzare alcuni processi: internet avvicina domanda e offerta, l’azienda al consumatore; le informazioni che si riescono ad ottenere sono preziosissime e vi consentiranno talvolta di concludere una transazione commerciale via e-mail, offrire offerte esclusive, inviare al cliente un regalo di compleanno e altre attività creative e personalizzate di questo tipo.

Vediamo insieme qualche consiglio su come sfruttare il web a favore della vostra azienda.

Fornire informazioni chiare

Un sito, un social network saranno il vostro biglietto da visita digitale, ed è necessario che le informazioni contenute in esso siano chiare, costantemente aggiornate, di facile reperimento e consultazione, in linea con il proprio target di riferimento.

Differenziarsi

Differenziarsi, distinguersi dai concorrenti convincerà l’utente a considerare la vostra azienda come la migliore, la più competente, quella adatta alle proprie esigenze, e che porterà a scegliervi.

Creare delle Call to action intriganti

In web marketing, una call to action (invito all’azione) altro non è che un’istruzione per il pubblico, che mira ad ottenere una risposta immediata: “scarica ora”, “scopri di più”, ecc. poste all’interno di un pulsante posto in evidenza rispetto al resto della pagina.

Un buon posizionamento SEO

Un buon posizionamento del vostro sito è basilare, studiate le strategie migliori ed affidatevi a professionisti del settore, in modo che la vostra azienda risulti tra le più visibili.

Creare un sito ottimizzato per cellulari

Uno degli errori più frequenti: un sito non responsive, ovvero che tramite smartphone risulti impossibile o quasi da navigare. Ormai è provato che le ricerche da mobile abbiano superato quelle da PC.

Una forte presenza sui social network

Facebook, Instagram, Twitter: utilizzate al meglio la magica triade per sponsorizzare la vostra attività, creando contenuti, postando immagini e cercando il dialogo con gli utenti. Affidatevi a professionisti per curare le vostre pagine social, se non avete tempo e soprattutto se non siete perfettamente a vostro agio

Fare una buona analisi dei dati

Capire la provenienza dei vostri clienti, l’età, il reddito e la loro posizione lavorativa vi aiuteranno nel plasmare e modellare le vostre offerte, in modo da soddisfare le esigenze più disparate. Cercate di specializzarvi in una nicchia: se il cliente arriverà a considerarvi degli specialisti, sarete considerati leader del settore.

Essere presenti su Internet, utilizzare quindi il web per la vostra azienda porterà una serie di benefici da non sottovalutare, avrete infatti più opportunità di concludere affari, aumenterete la visibilità del vostro brand, riuscirete a raggiungere un pubblico molto più vasto, creando un rapporto diretto con le persone e dando loro una continua assistenza, in modo da fidelizzare il cliente.

Investendo tempo, denaro e risorse nel vostro negozio online, diventerete un punto di riferimento del settore, dando magari una rinfrescata al marchio e utilizzando un modo più moderno di comunicare.

Innovazione è la parola d'ordine, per restare al passo con i tempi non c'è cosa migliore che sbarcare su Internet.