Quarticciolo, coltivava marijuana nell’appartamento: fermato un pusher

Al termine di una attività antidroga, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato un 58enne romano, operaio, invalido civile, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Fermato dai carabinieri al Quarticciolo

Nella tarda serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio in zona Quarticciolo, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare di iniziativa, nell’abitazione dell’uomo. Sul balcone dell’abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 21 piante di cannabis indica, dell’altezza di circa un metro, coperte da un telo di plastica ombreggiante.

L’uomo dopo l’arresto è stato accompagnato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna nelle aule di piazzale Clodio.