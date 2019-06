Ostia, bussa a casa della ex e la minaccia con un coltello: arrestato

Si è presentato a casa della ex moglie con un grosso coltello in tasca e si è scagliato contro gli agenti della Polizia di Stato intervenuti. Arrestato un 34enne romano.

È stata l’ex moglie, dopo aver capito che non poteva più tacere sulle violenze e minacce di morte del suo ex, a chiedere aiuto; T.F., queste le inziali dell’uomo, era fuori dalla porta di casa ed urlava, insultando anche l’ex suocera, per farsi aprire.

I poliziotti del commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, lo hanno trovato ancora li ed alla vista delle divise ha iniziato ad insultare anche loro.

Da ciò scaturiva una colluttazione durante la quale uno degli agenti rimaneva leggermente ferito. Una volta messo in sicurezza T.F. veniva perquisito e, nella tasca dei pantaloni, portava un coltello a serramanico lungo più di 20 centimetri.

L’uomo è stato prima condotto negli uffici di polizia, poi, dopo la formalizzazione dell’arresto, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Negli stessi uffici sono state ascoltate le vittime e sono tuttora in corso le indagini per ricostruire le precedenti violenze che, per paura, non erano mai state denunciate.