Facciate, aule, pavimentazioni, servizi igienici, controsoffitti, serramenti, vialetti e cortili, grondaie, demolizioni, bonifiche e ricostruzioni: sono 72 le scuole, distribuite in tutti i Municipi, che saranno interessate dai cantieri durante i mesi estivi, grazie a quattro diversi appalti per un totale di 167,1 milioni di euro.

In allegato le slide presentate durante la Commissione Educazione e le foto di alcuni cantieri.