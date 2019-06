Ilva, Speranza: “Avrei voluto un decimo dell’impegno visto contro Ong”

“Salvini e Di Maio possono fare tutta la propaganda che vogliono, tra barconi sequestrati e sparate varie, ma i problemi veri sono altri. E non si risolvono. Vorrei su Ilva un decimo dell’impegno che vedo contro le Ong”. Così il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, questa mattina impegnato a Taranto in un incontro sulla vicenda Accelor Mittal con le rappresentanze sindacali e datoriali del settore metalmeccanico.

“Oggi sono stato a Taranto dove c’è l’acciaieria più grande d’Europa che rischia di saltare. È un settore decisivo per il futuro dell’Italia. La posta in gioco è se vogliamo o no continuare ad avere una vocazione industriale nel nostro Paese. Io difendo il lavoro. E sono convinto che tutelare ambiente e salute sia la premessa essenziale ad ogni scelta. Le rappresentanze dei lavoratori e quelle istituzionali chiedono chiarezza. Lo dobbiamo a Taranto e a tutto il Paese”, ha sottolineato Speranza.