Pescara: arriva il weekend “Bianco e Azzurro” sul lungomare

Un fine settimana all’insegna del pesce azzurro e del miglior vino bianco sul lungomare di Pescara. È la cifra di “Bianco e Azzurro”, l’iniziativa promossa da Confesercenti e Flag-Costa di Pescara che si terrà il 28 ed il 29 giugno prossimi. Per presentare l’originale manifestazione che interesserà il lungomare pescarese è convocata una conferenza stampa in barca per mercoledì 26 giugno alle ore 11:00 presso il peschereccio Nonno Remo, attraccato sulla banchina sud del Porto canale, con Claudio Lattanzio (Presidente FLAG-Costa di Pescara), Andrea Mammarella (Direttore FLAG-Costa di Pescara), Gianni Taucci (direttore Confesercenti Pescara) e rappresentanti della Federazione Italiana Sommelier.