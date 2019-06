Tour De France: la nostra guida alle 21 tappe della corsa

Sabato 6 luglio avrà inizio Il Tour de France 2019, edizione numero 106 della celebre corsa (uno dei tre grandi giri, insieme al Giro d’Italia e a La Vuelta a España) valida come prova dell’UCI World Tour 2019. La corsa partirà da Bruxelles e terminerà il 28 luglio 2019 sugli Champs-Élysées a Parigi.

Nel mezzo ci saranno 21 tappe ricche di emozioni delle quali offriremo una panoramica.

Tappa 1. Sabato 6 luglio: Bruxelles-Charleroi, lunghezza 192 km

A contendersi la prima maglia gialla dell’edizione 2019 del Tour saranno i velocisti in gara. Tappa contraddistinta da diversi saliscendi (c’è anche il celebre Muro di Grammont) con il tratto finale che ben si presta allo sprint di gruppo.

Tappa 2. Domenica 7 luglio: Bruxelles-Bruxelles, lunghezza 27 km (TTT)

Si tratta di una cronometro a squadre disputata su un suolo quasi interamente pianeggiante.

Tappa 3. Lunedì 8 luglio: Binche-Epernay, lunghezza 214 km

Tappa che segna il passaggio dal Belgio alla Francia. Percorso ostico non tanto dal punto di vista altimetrico ma che mette ugualmente a dura prova i corridori vista la sua lunghezza.

Tappa 4. Martedì 9 luglio: Reims-Nancy, lunghezza 215 km

Come la precedente, anche questa tappa è molto lunga, tuttavia si tratta di un percorso ancor più pianeggiante, circostanza che potrebbe configurare una classica volata di gruppo.

Tappa 5. Mercoledì 10 luglio: Saint-Dié-des-Vosges – Colmar, lunghezza 169 km

In questa tappa potrebbero vedersi i primi colpi di scena: gli ultimi 30 km sono contraddistinti da due scalate. Qui qualche uomo di classifica potrebbe tentare di sorprendere i suoi avversari.

Tappa 6. Giovedì 11 luglio: Mulhouse – La Planche des Belles Filles, lunghezza 157 km

Tappa contraddistinta da cinque salite distribuite, si preannuncia come un passaggio molto intenso sin dalla partenza. Salita finale con arrivo in un punto inedito, con rampa finale al 20%.

Tappa 7. Venerdì 12 luglio: Belfort – Chalon-sur-Saône, lunghezza 230 km

Dopo gli scalatori tornano protagonisti i velocisti su un’altra tappa lunga in pianura.

Tappa 8. Sabato 13 luglio: Mâcon – Saint-Etienne, lunghezza 199 km

Tappa collinare ostica caratterizzata da cinque GPM, concentrati nella parte centrale. Nel finale il percorso offre brevi spunti per attaccare in velocità.

Tappa 9. Domenica 14 luglio: Saint-Etienne – Brioude, lunghezza 140 km

Ancora un tratto mediamente montuoso ma meno impegnativo. Al suo interno un unico GPM, il Mur d’Aurec-sur-Loire, dopo 36 km. A 15 km dal traguardo qualcuno potrebbe tentare la fuga, in caso contrario sarà volata.

Tappa 10. Lunedì 15 luglio: Saint-Flour – Albi, lunghezza 218 km

Percorso sulla scia del precedente con alternanza di saliscendi. Tappa lunga che potrebbe risultare buona per chi tenterà la fuga. Segue un giorno di riposo.

Tappa 11. Martedì Albi – Toulouse, lunghezza 167 km

La carovana riparte con una tappa che si snoda soprattutto in pianura, dunque a favore dei velocisti.

Tappa 12. Giovedì 18 luglio: Toulouse – Bagnères-de-bigorre, lunghezza 202 km

Prima tappa sui Pirenei. Importanti soprattutto gli ultimi 80 km, mentre la prima parte sarà una lunga salita (seppur non aspra). Dopo le salite circa una 30ina di km di discesa per lanciarsi verso il traguardo.

Tappa 13. Venerdì 19 luglio: Pau – Pau, lunghezza 27 km (ITT)

L’unica tappa a cronometro individuale del Tour. Percorso semplice ma non totalmente pianeggiante. Saranno soprattutto gli ultimi 10 km a fare la differenza.

Tappa 14. Sabato 20 luglio: Tarbes – Tourmalet (Barèges), lunghezza 117 km

In questo percorso c’è l’arrivo sul mitico Tourmalet. Tante le salite difficili che daranno ai corridori poco tempo per tirare il fiato. Tappa tra le più suggestive.

Tappa 15 Domenica 21 luglio: Limoux – Foix Prat d’Albis, lunghezza 185 km

Tra le tappe di montagna più dure in assoluto (quasi 5000m di dislivello da affrontare). Salita finale a Prat d’Albis: 11,8 km con una pendenza media del 6,9%. Le gambe faranno la differenza.

Tappa 16 Martedì 23 luglio: Nîmes – Nîmes, lunghezza 177 km

Tappa circuito, che dà il via all’ultima settimana di corsa. Percorso collinare in cui si sfideranno i velocisti.

Tappa 17 Mercoledì 24 luglio: Pont du Gard – Gap, lunghezza 206 km

Percorso che potrebbe regalare qualche sorpresa, contraddistinto da una salita di quasi 8 km con pendenze attorno al 5%.

Tappa 18. Giovedì 25 luglio: Embrun – Valloire, 207 km

Una delle tappe più significative del Tour: include Vars, Izoard e Galibier, tre salite tutte oltre i 2000 metri di altitudine. Dallo scollinamento al traguardo ci saranno circa 20 km di discesa.

Tappa 19. Venerdì 26 luglio: Saint-Jean-de-Maurienne – Tignes, 123 km

Tappa non particolarmente lunga ma non per questo meno impegnativa, in salita dall’inizio. La salita finale di Tignes (7,4 km al 7%) potrebbe essere teatro di scontro tra i big in gara.

Tappa 20. Sabato 27 luglio: Albertville – Val Thorens, lunghezza 131 km

Ultima tappa alpina segnata dall’impegnativa salita finale verso Val Thorens: oltre 30 km con una pendenza media attorno al 5%, ma che sfiora in diversi tratti il 9%. In questa tappa si vedranno i più forti.

Tappa 21. Domenica 28 luglio: Rambouillet – Paris Champs Elysées, lunghezza 127 km

Il tour si conclude con la classica passerella finale sulla via più celebre di Parigi: qui i velocisti rimasti in gara si contenderanno l’ultimo e più prestigioso sprint della competizione.