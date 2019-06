Gli impegni del Presidente Conte a Napoli

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è a Napoli per una serie di impegni.

In corso il dialogo con il giornalista Sandro Ruotolo alla presentazione del “Rapporto sul quartiere Napoli Est” presso la Onlus “Oasi Figli in Famiglia”.

In mattinata, dopo la visita alla Cisco Academy, Conte è intervenuto alla Apple Developer Academy.

Successivamente ha partecipato al convegno “Dal Sud per l’Italia: cultura, economia, innovazione. Quale futuro?” a Villa San Felice di Monteforte.