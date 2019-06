Impara le strategie di trading sul mercato Forex

Esplora 4 delle più comuni strategie avanzate di forex trading utilizzate dai trader di oggi. Vestle offre più di 800 strumenti in CFD con formazione 1 on 1.

Scopri le strategie di trading avanzate

Per alcuni trader forex, arriva un momento nella loro carriera di trading in cui sentono il bisogno di alzare la posta in gioco sulle loro abitudini di trading. Questo può significare l’adozione di una o più strategie di forex trading avanzate che in teoria potrebbero permettere loro di scoprire e sfruttare più opportunità di mercato.

In questo articolo, discuteremo quattro delle strategie avanzate di forex trading più comunemente usate oggi. Ma prima di continuare, ricordate che queste strategie si basano su teorie e non devono essere prese come consigli o fatti comprovati in alcun modo. Mentre alcuni trader possono trovare queste strategie utili, altri no. Il trading di CFD e forex comporta sempre dei rischi, e nessuna delle strategie che stiamo per menzionare può ridurre questo rischio.

Day trading

Anche se considerato uno stile comune di trading attivo, il day trading può essere utilizzato come strategia avanzata di forex trading per i trader che preferiscono un processo semplificato di acquisto e vendita degli strumenti scelti nel periodo di un giorno. Le posizioni vengono aperte e chiuse nello stesso giorno, senza lasciarle aperte durante la notte. Questo dà ai trader che scelgono il day trading la possibilità di implementare strategie aggiuntive nei loro metodi, come il prossimo della lista.

Scalping

Non lasciate che il nome spaventoso vi metta fuori -scalping è solo il nome dato al metodo di fare un’operazione a breve termine per pochi pips usando una leva finanziaria elevata. (Se non sai cos’è la leva finanziaria, ecco una breve spiegazione: la leva finanziaria ti permette di aprire una grande posizione con un investimento relativamente piccolo, massimizzando così il tuo potenziale di profitto e anche il rischio. Prima ancora di pensare di provare lo scalping, assicuratevi di approfondire sulla leva e di comprenderne i rischi e i benefici).

Poiché lo scalping consiste essenzialmente di aprire una grande positizione in un breve lasso di tempo, è importante fare un’analisi di mercato approfondita in anticipo e imparare a identificare le condizioni di trading ideali che teoricamente consentirebbero il funzionamento dello scalping. Questo rende lo scalping più adatto ai day trader, in quanto una regolare analisi di mercato sarebbe parte dei loro normali comportamenti di trading. Come strategia avanzata di forex trading, lo scalping non è comunemente usato come metodo primario di trading, ma piuttosto come complemento alla vostra posizione di trading abituale.

Trading delle posizioni

Mentre la maggior parte delle strategie avanzate di forex trading si concentrano su piccoli intervalli di tempo, il trading di posizione viene eseguito su un periodo di tempo più lungo. In parole povere, il position trading significa mantenere un investimento per un lungo periodo di tempo con l’aspettativa che si apprezzerà in valore. Questo tempo può variare da settimane a mesi e richiede l’uso di grafici a lungo termine tra gli altri strumenti di analisi per determinare le tendenze in direzione del mercato. Ciò che i trader di posizione essenzialmente cercano sono i successivi massimi superiori o massimi inferiori, che usano per stabilire un modello e definire il momento favorevole per fare trading. Questo tipo di trend-trading è considerato meno efficace in periodi di alta volatilità del mercato, in quanto rende più difficile stabilire e mantenere posizioni di trading. Una volta che il trend si interrompe, i trader di posizione si ritrovano al punto di partenza.

Swing Trading

Lo Swing trading è una strategia avanzata di forex trading che prende il posto del position trading quando viene interroto. Seguendo un trend di mercato interrotto, di solito c’è una certa volatilità dei prezzi prima che si stabilisca una nuova tendenza, ed è qui che i swing trader si concentrano, acquistando o vendendo proprio quando il mercato è volatile . I Swing trader tendono a rispettare una serie di regole basate sull’analisi tecnica o fondamentale del trading, volte a definire quando acquistare e vendere un titolo. Questi algoritmi, a loro volta, richiedono un mercato che si muove in una direzione per essere efficace, rendendo un mercato con rangebound o laterale un rischio aggiuntivo per gli swing trader.

Sintesi

Tutte le strategie di cui sopra sono state sviluppate dai trader nel tempo, trader che hanno compreso i rischi e i benefici. E’ importante che tu faccia lo stesso. Se ti piace l’idea di provare una strategia avanzata di forex trading, questo è un ottimo punto di partenza per ottenere una panoramica generale di come ognuno di essi funziona e a che tipo di trader si adatta. Ma assicurati di capire anche il rischio e di leggere a fondo ogni strategia prima ancora di pensare di provarci.

I materiali contenuti in questo documento sono stati creati in collaborazione con Vestle e non devono in alcun modo essere interpretati, in modo esplicito o implicito, direttamente o indirettamente, come una consulenza finanziaria, una raccomandazione o un suggerimento di una strategia di investimento in relazione ad uno strumento finanziario, in qualsiasi maniera. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 86.9% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro. Qualsiasi indicazione di performance passata o simulazioni di risultati passati inclusi in questo documento non è un indicatore affidabile di risultati futuri. Avvertenza: https://www.vestle.it/legal/analysis-disclaimer.html