Sardegna: ritornano assieme ai vitalizi i fondi ai partiti

Massimo Zedda su Facebook:

“Dopo i vitalizi, in arrivo i fondi ai gruppi del Consiglio regionale sardo. Non ci crederete, perché non potevo crederci neanche io e neanche i miei colleghi del gruppo finché non ho visto il testo della seconda proposta di legge della sedicesima legislatura. La nuova bozza prevede il ripristino dei famigerati fondi ai gruppi. La legge è stata illustrata ai capigruppo dal presidente del Consiglio Regionale, il leghista onorevole Michele Pais, della maggioranza leghista e sardista del centrodestra regionale”.