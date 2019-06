In USA e Canada vince l’autenticità del formaggio Asiago DOP

Il formaggio Asiago DOP fa scuola oltreoceano e sempre più consumatori e operatori chiedono di conoscere il territorio d’origine e la sua storia direttamente nei luoghi di produzione. A confermarlo, il successo delle attività in più di 300 punti vendita delle principali insegne in USA e Canada e la partecipazione di oltre mille persone all’innovativo programma formativo digitale “Lean & Earn” dedicato allo studio delle caratteristiche distintive del prodotto d’origine protetta con la presenza, in queste settimane, di numerosi operatori giunti per incontrare le diverse realtà produttive dell’Altopiano di Asiago.

La promozione in USA e Canada

Formazione ed esperienza diretta sono due elementi decisivi per la diffusione di un prodotto di qualità come Asiago DOP e proprio su questi aspetti ha puntato la recente attività di promozione del Consorzio Tutela Formaggio Asiago in più di 300 punti vendita delle principali insegne in USA e Canada affiancata, online, dall’innovativo programma di formazione digitale “Learn & Earn”, che propone al trade una serie di sessioni formative dedicate all’Asiago DOP, nel contesto del progetto europeo “Uncommon Flavors of Europe” realizzato insieme ai Consorzi di Tutela Speck Alto Adige e Pecorino Romano.

Accolta con grande interesse e strumento per la prima volta utilizzato nell’ambito di un progetto europeo, “Learn & Earn” è una piattaforma digitale studiata per trasferire informazioni sull’unicità del prodotto d’origine protetta attraverso un coinvolgimento diretto che permette di imparare giocando e viene reso ancora più accattivante dalla possibilità di vincere alcuni viaggi in Italia per approfondire il patrimonio di autenticità della produzione d’origine e le tecniche tradizionali dell’Asiago DOP in tutte le sue tipologie e sfumature, dal fresco allo stagionato.

Il consorzio oltreoceano

Il crescente interesse, nei mercati oltreoceano, verso il cibo testimone di una storia

autentica e tradizione millenaria, accompagnato da una costante attività di

promozione realizzata dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago, sono un elemento

di crescita importante in paesi come gli Usa e il Canada. Il Consorzio, in questi

ultimi anni, è stato molto attivo sia sul fronte della tutela che in quello dell’attività

di promozione nonostante le difficoltà che il contesto non favorevole del mercato

USA ha imposto all’intero comparto agroalimentare italiano mentre, in Canada, le

esportazioni di Asiago DOP continuano ad aumentare del 12,3% dal 2017 al 2016

e del 33,6% dal 2018 al 2017.