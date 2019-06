Milano, apertura straordinaria del salone di Via Larga

Due sabati di aperture straordinarie per il salone di via Larga. Il 15 e il 22 giugno gli sportelli della sede anagrafica centrale saranno aperti dalle 8:30 alle 15:30 per il rilascio di certificazioni anagrafiche (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, contestuale, esistenza in vita), certificazioni di Stato civile (nascita, matrimonio, decesso dal 1975 in avanti per i cittadini residenti a Milano) e tessere elettorali.

Inoltre quest’anno tutte le sedi anagrafiche rimarranno aperte nei mesi di luglio e agosto con i consueti orari per permettere, in vista delle partenze estive, un servizio capillare e senza interruzioni in tutti i 9 municipi.