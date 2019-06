Matteo Renzi tuona così contro Di Maio e Salvini:

“Le misure economiche di Di Maio e Salvini hanno bloccato il paese e stanno portando l’Italia a una stagnazione molto pericolosa, sono degli incapaci, dei cialtroni. Il reddito di cittadinanza non funziona e dà un messaggio diseducativo. Vorrei chiedere a Salvini quanti sono andati in pensione e quanti ne hanno assunti. Di Maio aveva detto che per ciascuno in pensione ne avrebbero assunti 3″.