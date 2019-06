Gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno denunciato un italiano di 53 anni per le attività illegali legate alla gestione e combustione dei rifiuti nell’ambito di un’indagine avviata lo scorso mese di dicembre, volta ad accertare le responsabilità sul fenomeno dei roghi tossici nel quadrante est della Capitale. Altre 4 persone, sono state deferite all’Autorità giudiziaria per trasporto illecito di rifiuti.

L’attività illecita

L’uomo aveva organizzato una rete illegale di smaltimento e combustione di rifiuti speciali pericolosi e non, coordinando l’arrivo di camion che scaricavano in un’area di 700 mq circa

di proprietà di Roma Capitale , in località Case Rosse, ogni tipo di materiali (legno, plastica,

rottami ferrosi), per poi procedere alla loro distruzione tramite incenerimento.

Le indagini

Ricevute alcune segnalazioni dei residenti della zona sulla presenza di fumi e incendi, sono

scattate le indagini da parte degli agenti della Sezione di polizia giudiziaria del Gruppo di

zona, che hanno potuto accertare , attraverso un monitoraggio continuo eseguito anche

con utilizzo di telecamere nascoste, l’attività criminosa.

In particolare è stato possibile rilevare la condotta del cinquantatreenne che aveva

organizzato un vero e proprio traffico illecito di rifiuti, coordinando lo scarico dei

materiali, sulla base di una cadenza programmata con cui i mezzi entravano ed

uscivano dall’area, e poi dando alle fiamme tutto quello che non poteva recuperare,

con grave danno alla salute degli abitanti delle aree limitrofe.

Il terreno ed alcuni autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti sono stati posti sotto

sequestro. Sono tuttora in corso le indagini per accertare ulteriori responsabilità del

gruppo criminale ed il coinvolgimento di altre persone.