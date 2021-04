Raggi: “Per contrastare il fenomeno dei roghi tossici abbiamo installato delle telecamere”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Per contrastare il fenomeno dei roghi tossici abbiamo installato delle telecamere, anche ad infrarossi, davanti al campo rom di via di Cesare Lombroso, nel quadrante nord ovest di Roma. È un tassello importante per ripristinare decoro, sicurezza e tutelare la salute di chi vive in questa zona.