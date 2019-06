De Petris: “Cambiamenti prima emergenza per l’Italia”

«E’ gravissimo che nella giornata mondiale dell’Ambiente risuonino nell’aula del Senato discorsi quasi negazionisti, che si accodano alle posizioni più antiscientifiche pur di chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Siamo addirittura alle battute da bar, con senatori che, confondendo meteo e clima, sostengono che non c’è nessun riscaldamento globale dal momento che ‘a maggio ha fatto freddo’», afferma in una nota la senatrice di Leu Loredana DePetris, presidente del gruppo Misto. «La realtà, confermata praticamente dall’intera comunità scientifica, è che la principale emergenza del pianeta, la minaccia più prossima e più distruttiva, è rappresentata dai cambiamenti climatici. Per affrontare una situazione già così compromessa non si può più perdere tempo, giocare con le parole, nascondersi dietro posizioni negazioniste e antiscientifiche. Bisogna agire, dichiarare lo stato d’emergenza, assumere decisioni conseguenti e farlo tempestivamente» prosegue la presidente De Petris.

«La maggioranza – conclude la senatrice di Leu – ha invece deciso di approvare una mozione annacquata, parolaia, del tutto inadeguata, che rifiuta persino la richiesta minima di eliminare i sussidi per le energie fossili. E’ il contrario esatto di quello che sarebbe necessario e urgentissimo fare».