De Magistris ha ricevuto il nuovo Questore Giuliano

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha ricevuto a Palazzo San Giacomo il nuovo Questore Alessandro Giuliano con il quale si è intrattenuto in cordiale colloquio. Il primo cittadino ha espresso al vertice di Via Medina i migliori auguri di buon lavoro nel prestigioso incarico, assicurando, come sempre, la massima collaborazione istituzionale dell’Amministrazione comunale.