Un nuovo cucciolo in casa: come prepararsi per accoglierlo al meglio

Quando in casa arriva un nuovo cucciolo di cane dobbiamo essere pronti ad accoglierlo nel migliore dei modi, perché i primi momenti che trascorrerà con la sua nuova famiglia sono fondamentali. Dobbiamo quindi preoccuparci di fargli trovare tutto il necessario, di alimentarlo nel modo corretto senza viziarlo sin da subito e di abituarlo a vivere in un ambiente che per lui è del tutto nuovo. Se riusciamo sin dai primi giorni a fargli comprendere quali sono le regole di base ed evitiamo di dargli da mangiare cibi che potrebbero fargli male, allora possiamo già considerarci degli ottimi padroni.

Cosa dare da mangiare ad un cucciolo?

Una delle prime domande che si pone la gente quando si prepara ad accogliere un cucciolo di cane in casa è proprio questa: cosa dargli da mangiare? Sembra un quesito banale eppure non lo è, perché se sbagliamo dieta nei primi mesi rischiamo di compromettere lo sviluppo del nostro amico a 4 zampe o addirittura farlo ammalare. L’alimentazione per i cani è fondamentale così come lo è per noi: deve quindi essere equilibrata e dobbiamo evitare di far mangiare al nostro cucciolo schifezze. In commercio esistono dei mangimi premium e quindi di alta qualità pensati appositamente per i cuccioli, come Monge Puppy che è tra i più popolari ed amati non solo dai padroni ma anche dai cani. Conviene sempre optare per questo genere di alimenti perché forniscono tutti i nutrienti necessari al cucciolo per crescere sano e in forze. I mangimi che si trovano al supermercato sono invece di bassa qualità e spesso contengono ingredienti dannosi per i nostri amici a 4 zampe. Specialmente per un cucciolo sono da evitare.

Cosa occorre per accogliere il cucciolo in casa

Quando un nuovo cucciolo sta per arrivare a casa dobbiamo anche fargli trovare tutto il necessario affinché si senta in un ambiente a lui familiare e confortevole. Deve sentirsi al sicuro ma al tempo stesso è importante che capisca subito quali sono i suoi spazi e quali sono le aree che per lui sono off limits. Conviene quindi acquistare una cuccia, in modo che si abitui sin da subito ad avere un suo rifugio personale. In questo modo sarà anche più facile fargli capire che non può salire sul divano o sul letto. Naturalmente occorrono poi le ciotole per il cibo e per l’acqua, un guinzaglio o un trasportino indispensabili non solo per quando andiamo a passeggio ma anche per quando lo porteremo a fare le vaccinazioni e le visite dal veterinario.

Come abituarlo a rispettare le regole

Un errore che commettono in molti quando in casa arriva un cucciolo di cane è lasciarsi intenerire dal suo sguardo dolcissimo. Così, capita spesso che gli venga concesso di salire sul letto o sul divano e che si chiuda un occhio quando commette qualche piccolo disastro in casa. Se da un lato è sbagliato sgridare gli animali in modo violento, dall’altro dobbiamo però fargli capire quello che possono e non possono fare sin dall’inizio. Se abituiamo un cucciolo a salire sul divano, in futuro sarà difficilissimo farlo rimanere al suo posto!