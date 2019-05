Tra giugno e luglio 18.000 posti di lavoro in più

Secondo le previsioni di assunzione programmate dagli imprenditori della provincia di Venezia, nei prossimi mesi di giugno e luglio registreremo quasi 18 mila nuovi ingressi nel mercato del lavoro: precisamente 17.970. Tra questi, quasi 2 su 3 (il 65,6 per cento) troveranno lavoro in una piccola impresa con meno di 50 dipendenti. Oltre l’80 per cento di questi lavoratori in entrata sarà occupato in un’attività dei servizi (14.470 lavoratori), un altro 14 per cento nell’industria (2.550 unità) e poco più del 5 per cento nelle costruzioni (950 lavoratori).