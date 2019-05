Napoli, la commissione scuola discute del fabbisogno di personale

In una riunione congiunta delle commissioni Scuola, presieduta da Luigi Felaco, e Personale, presieduta da Vincenzo Solombrino, si è discusso con la responsabile dell’area Educazione e Diritto allo Studio Giulietta Chieffo, e con l’Amministratore Unico di Napoli Servizi, Andrea De Giacomo, del fabbisogno di personale nelle scuole comunali. In particolare, sono stati affrontati gli aspetti relativi al fabbisogno di maestre, educatrici e collaboratori in previsione dell’anno scolastico 2019 – 2020.

Sono 25 i circoli scolastici cittadini distribuiti sul territorio delle dieci Municipalità, articolati in 62 scuole materne e 7 sezioni “Primavera”, ulteriormente suddivise in 200 sezioni a tempo pieno e 12 a tempo ridotto. Ci sono inoltre 37 e 4 micro nidi comunali.

Su queste scuole sono attualmente impegnate 380 maestre comunali di ruolo e 55 maestre comunali di ruolo per il sostegno, 278 istruttori socio-educativi di ruolo, 32 maestre a tempo determinato impiegate su sezioni comuni, 80 maestre a tempo determinato impiegate sul sostegno e 74 educatori a tempo determinato. A questi vanno aggiunti 121 operatori della Napoli Servizi e circa 200 impiegati comunali in servizio nelle scuole delle dieci Municipalità.

Questa la fotografia al 30 giugno del personale impiegato nelle scuole comunali cittadine, illustrata oggi dalla responsabile dell’Area Giulietta Chieffo. Sono attualmente 3669 le iscrizioni pervenute per l’anno scolastico 2019 – 2020 per le scuole dell’infanzia, mentre è scaduto il 24 maggio il termine per l’iscrizione ai nidi comunali, entro la fine di giugno si procederà alle graduatorie definitive.

Per quanto riguarda il fabbisogno di personale, inserito anche nella recente delibera di Giunta Comunale n. 214, sono stati richiesti 70 educatori a tempo indeterminato da assorbire dalla graduatoria del 2015, 104 maestre a tempo determinato, da impiegare part-time per attività di sostegno e 42 maestre a tempo determinato da impiegare full-time su sezioni comuni. Sugli operatori della Napoli Servizi, l’Amministratore Unico Andrea De Giacomo ha spiegato che è in scadenza il contratto di servizio con l’amministrazione. Una volta rinnovato, si procederà ad elaborare un piano triennale di attività, con particolare attenzione al potenziamento del servizio già offerto, anche attraverso la creazione – previo confronto sindacale – di una figura professionale ibrida, con orari e mansioni più flessibili, capace di venire maggiormente incontro alle esigenze delle scuole .

Sui nidi finanziati con i fondi del Piano di Azione e Coesione, Giulietta Chieffo ha spiegato che una circolare dell’Autorità di Gestione dello scorso 18 aprile ha consentito la possibilità di poter impiegare i fondi residui fino al 30 giugno 2020. Pertanto, dei quattordici nidi aperti, oltre ai sei che verranno internalizzati (Rocco Iemma, Ramaglia, Ammaturo, Scialoja, Laghetto e Lotto “O”), altri avranno la possibilità di chiedere lo slittamento del cronoprogramma per l’impiego dei fondi, e per i restanti si avvierà una procedura di evidenza pubblica rivolta al terzo settore per l’accreditamento e la continuità dell’erogazione del servizio, che verrà finanziato con fondi Miur.

Al termine della riunione, nel corso della quale sono intervenute le consigliere Laura Bismuto (Dema), Marta Matano (Movimento 5 Stelle) e Rosaria Galiero (Sinistra – Napoli in Comune a Sinistra) – il presidente Felaco ha espresso perplessità sulla tempistica troppo serrata per effettuare tutti gli adempimenti prima dell’apertura dell’anno scolastico. Un prossimo incontro è stato fissato a luglio, anche con l’assessore Panini, per un confronto sul fabbisogno alla luce dei dati, a quel punto definitivi, sulle iscrizioni e sulle procedure concorsuali da attivare.