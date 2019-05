L’Associazione di Promozione Sociale “Amici di PeterPan”, che da 15 anni sostiene i giovani in povertà educativa e a rischio di esclusione sociale attraverso attività di sostegno, di formazione e orientamento al mondo del lavoro, lancia la sua campagna di raccolta fondi 5×1000.

A sostenerla due grandi aziende del sud Italia: l’Antica Pizzeria da Michele in the World ( MITW) e Caffè Borbone.

Pizza e caffè come ‘base’ di partenza ideale per una campagna che indica i giovani come risorsa fondamentale del sud, andando a finanziare, con il ricavato, un progetto che prevederà azioni di orientamento e placement per oltre 80 ragazzi di Napoli in povertà educativa, socio-economica e a rischio di esclusione sociale.

Un segnale forte che vuole opporsi ai preoccupanti dati rilevati fino ad ora sul 5×1000. “Nel sud Italia si raccoglie molto poco – afferma Antonio Del Prete, Presidente dell’APS “Amici di PeterPan”. – Arriva solo l’11% circa dei 500 milioni di euro che lo stato destina ogni anno a tal fine. Le ragioni sono varie: le organizzazioni no-profit non sono sempre in grado di chiedere questo sostegno, i redditi al sud sono più bassi e questo fa sì che la proporzione della quota 5×1000 sia inferiore rispetto al centro-Nord. Ancora, al sud si dona di più in caso di emergenze e solo a grandi organizzazioni. Tutto questo genera un incredibile paradosso: proprio al sud, dove servirebbero più risorse e un maggior numero di progetti, considerando i dati della povertà educativa minorile ed i pochi servizi, si raccoglie poco e male”.

Nasce così una call-to-action: “l’idea di sostenere le organizzazioni serie del territorio significa agire per i giovani del sud e il loro e nostro futuro – continua Del Prete-. Questo implica prendere parte a un percorso di presa di consapevolezza e di crescita comune in cui tutti siamo coinvolti”.

Emblematica è dunque la scelta di partire da pizza e caffè, simboli gastronomici del Meridione, attraverso due aziende leader del territorio, per sostenere un’organizzazione, l’Associazione “Amici di PeterPan”, che da anni si occupa di promozione sociale e di giovani.

Nello specifico, L’Antica Pizzeria da Michele in The World inserirà in tutte le sue pizzeria d’Italia, a partire da giugno, una cassetta “DONO” con un flyer informativo sulla raccolta fondi e 5×1000. Caffè Borbone inserirà un flyer informativo sul sostegno alla campagna 5×1000 nelle confezioni di cialde.

Destinare il 5×1000 ad AMICI DI PETERPAN è semplice: basta inserire il C.F. 94209860637 nella dichiarazione dei redditi 2019, nella parte riservata al sostegno del volontariato e organizzazione non lucrative (per maggiori informazioni http://www.amicidipeterpan.com/5xmille/).