Roma, ricatta l’ex amante sposato e gli estorce 20 mila euro in 3 anni

Ha preteso somme di denaro per tre anni dall’ex amante sposato, per mantenere il silenzio sulla loro storia. Sfinito dalle richieste della donna, l’uomo ha denunciato tutto ai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli che hanno arrestato la 46enne con l’accusa di estorsione.

La donna dal 2016, al termine di una relazione extra-coniugale, avuta con la vittima, un 57enne romano, ha chiesto in più occasioni, indebite somme di denaro, per un ammontare complessivo di 20.000 euro, minacciandolo di rivelare la loro relazione alla famiglia, mostrando materiale compromettente, che la donna custodiva nella memoria del suo smartphone, in caso di mancata corresponsione.

L’appuntamento con i Carabinieri

La vittima dopo aver trovato il coraggio di denunciare tutti gli episodi di ricatti ai

Carabinieri, lo scorso pomeriggio, ha organizzato un altro incontro con la donna

ricattatrice per soddisfare l’ennesima richiesta di denaro.

Questa volta però, all’appuntamento il 57enne si è presentato con i Carabinieri che, appostati a pochi metri dal luogo dell’incontro concordato, hanno bloccato la donna mentre intascava la somma contante di 800 euro.

Per la donna si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.