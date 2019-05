Una celebrazione del fritto in tutte le sue declinazioni, quella in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno a Parco Appio, nel comprensorio regionale dell’Appia Antica. Il “Tutto Fritto Festival” sarà un grande villaggio della frittura d’autore, organizzato da Federico Feliziani e Parco Appio in collaborazione con Roma Food Porn, durante il quale alle creazioni dei maestri dell’olio caldo si accompagneranno birre artigianali di alta qualità e musica dal vivo con The BeaTers, la cover band ufficiale dei Beatles che sabato 1 giugno, a partire dalle 22.30, farà rivivere le atmosfere dei concerti della storica band inglese.

Cinque gli espositori presenti che, dagli stand del villaggio gastronomico immerso nel verde, proporranno preparazioni fragranti e dorate, tutte fritte sul momento. Protagonista assoluto della manifestazione sarà il must dello street food capitolino: il supplì, rielaborato dalla fantasia degli chef in inediti mix di sapori. Ai classici supplì “al telefono” si alterneranno rivisitazioni capaci di portare i piatti tipici della tradizione romana dentro la panatura dorata: cacio e pepe, amatriciana, gricia, carbonara, con fiori di zucca e alici, in versione “ajo e ojo” o puttanesca, con fave e pecorino o con rigaglie di pollo. Spazio anche alle pizze fritte, alla mozzarella in carrozza, al baccalà e alle particolari preparazioni di Mirko Rizzo, di “180gr Pizzeria Romana”, come i tonnarelli cacio e pepe, le fettuccine al ragù e i cannelloni con salsa di lasagna, tutto rigorosamente fritto.

«In questo tipo di preparazioni – spiega Rizzo – è importante che la pasta sia lasciata al dente per poi finire la cottura durante la frittura».

I presenti

Nel corso della manifestazione sarà possibile degustare le creazioni di Stefano

Callegari, inventore del celebre Trapizzino, e vedere all’opera Arcangelo Dandini,

chef del ristorante “l’Arcangelo” e di “Supplizio”. Proprio da loro arrivano le regole

d’oro per la frittura perfetta: «Per fare in modo che la mozzarella all’interno dei

supplì sia ‘filante’, l’olio non va mai portato a una temperatura troppo alta, ma

tenuto tra i 165 e i 170 gradi», spiega Callegari.

Determinante per la buona riuscita di un fritto è anche la panatura, che secondo

Dandini «va preparata grattugiando rigorosamente a mano il pane, proprio come

si faceva una volta, e facendolo scottare in forno per almeno cinque minuti; questo

serve per proteggerlo dall’olio caldo durante la frittura. È importante inoltre che

le materie prime siano sempre di altissima qualità, comprese le uova e il sale».

Ogni fritto sarà proposto in abbinamento a una birra artigianale scelta per integrare,

smorzare, completare o esaltare la componente aromatica di ciascuna ricetta.

Per i più golosi non mancherà anche il fritto in versione dessert: ciambelle, bombe e

cannoli..

Tutto Fritto Festival

Parco Appio, Via dell’Almone 105, Roma

Orari:

Venerdì 31 maggio: 18 // 01

Sabato 1 giugno 12 // 01

Domenica 2 giugno 12 // 00

Ingresso libero

Sabato dalle 22.30 ingresso 8 euro per The BeaTers