La prima missione in Cina dell’HUB fondata dall’Associazione Giano Melchiesedek

Nasce la prima missione imprenditoriale in Cina dell’ HUB fondata dall’Associazione Giano Melchiesedek, di cui è Presidente il dott. Luigi Carfora in collaborazione con il Consorzio Suggestioni Campane Promotion ed in convenzione con l’Università Parthenope di cui è referente il docente Prof. Francesco Maglioccola, per la promozione culturale, scientifica, territoriale, di incoming turistico, scientifico e didattico e dell’export dei prodotti d’eccellenza del nostro Made in Italy in Cina.

L’HUB si trova nel distretto di Yuelu a Changsha sito nella provincia dello Hunan ed è stato assegnato dal Governo Cinese all’Associazione Giano Melchisedek presieduta dal dott. Luigi Carfora.

È ufficiale: oggi i corrispondenti della Giano Melchisedek in Cina hanno ritirato i certificati di assegnazione e preso possesso dell’ufficio di rappresentanza dell’associazione.

Grazie al lavoro costante e tenace del Presidente Luigi Carfora, del prof Francesco Maglioccola, e di Roberto e Giulia, che sono i corrispondenti in Cina per conto dell’associazione, che a distanza di un anno dall’avvio dell’iter amministrativo per la concessione dell’ufficio, solo oggi, dopo tante peripezie si è giunti al traguardo della metà.

Adesso l’associazione promotrice del progetto di concetto con gli altri partner daranno il via ad organizzare, con tutte le istituzioni italiane, la prima missione imprenditoriale in Cina promossa dalla Giano Melchisedek e dal Consorzio Suggestioni Campane Promotion presiedute entrambe dal dott Luigi Carfora