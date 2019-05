Il Sindaco De Magistris incontra i giovani studenti della Città

Domani, giovedì 23 maggio, ricorre in tutta Italia la Giornata della Legalità. Alle ore 11 alla Sala dei Baroni del Maschio Angioino il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris incontra gli studenti delle ultime classi degli Istituti superiori che in questo periodo sono impegnati nei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”. Saranno presenti domani i licei “Mercalli”, “Galilei”, “Vittorio Emanuele”, “Pansini “, “Pimentel Fonseca”, ISIS “D’Este Caracciolo”, Istituto “Casanova”, ISIS “Boccioni- Palizzi”, ISIS “De Nicola” e il Polo Tecnico “Fermi Gadda . L’incontro con i giovani, moderato dal giornalista Paolo Chiariello, avverrà subito dopo la deposizione della corona di fiori in Piazza Municipio, presso l’Albero della Legalità dedicato al ricordo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e tutti gli agenti della scorta uccisi dalla Mafia.