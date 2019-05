Di Maio: “Dobbiamo continuare per cambiare veramente il Paese”

Così il vicepremier sulla sua pagina Facebook:

Dobbiamo continuare per cambiare veramente il Paese. Per farlo dobbiamo andare in Europa, dove tante decisioni vengono prese, se vogliamo migliorare la vita degli italiani. Vogliamo sostenere le famiglie e il ceto medio come si fa in altri paesi europei. Vogliamo introdurre un salario minimo orario per tutti i lavoratori. Ma dobbiamo anche andare in Europa per dire basta con le politiche di austerità lacrime e sangue, per poter iniziare a investire in settori produttivi, in ricerca e in istruzione. Tanti giovani italiani sono dovuti scappare in questi anni e vorremmo dare loro l’opportunità di tornare a casa. Ci sono poi scandali mai risolti, come i paradisi fiscali all’interno dell’Unione europea, grazie ai quali le multinazionali evadono miliardi di euro. Ecco, fargli pagare le tasse in Italia significa poter far pagare meno agli italiani.

Per rendere possibile tutto questo abbiamo bisogno del vostro sostegno. Il 26 maggio con il voto al MoVimento 5 Stelle si sceglie di continuare per cambiare. Anche in Europa!