Ieri presso la Casina Pompeiana, in occasione della Giornata mondiale contro l’omo-trans-bifobia. ho partecipato all’inaugurazione della mostra fotografica di Vito Fusco “Stonewall: The Temple” sullo Stonewall Inn con il sostegno di Amnesty International. A cinquant’anni dai moti che hanno segnato il cambiamento della storia del movimento LGBT, l’amministrazione, sempre vicina a chi combatte la discriminazione in tutte le sue forme.