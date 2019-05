Bussetti minimizza l’arresto del sindaco

«Lo vedete anche voi cosa sta succedendo. Io non credo che siamo a questi livelli». Cosi’ il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto, a margine della presentazione a Milano del progetto di Intesa Sanpaolo ‘Webecome’, se è in corso una nuova Tangentopoli con l’inchiesta della Dda di Milano relativa alla corruzione, che ha coinvolto alcuni partiti del centrodestra tra cui la Lega, con il sindaco di Legnano che è stato arrestato.

«Sull’assurda e vendicativa sospensione della docente a Palermo se ne lava le mani; non dice un parola quando un liceo organizza una visita alla sede della Massoneria; però difende quegli amministratori leghisti arrestati per corruzione, negando decisamente che siamo di fronte ad una nuova Tangentopoli. Questo è il ministro dell’istruzione leghista che gli studenti, i docenti e le famiglie di questo Paese non si meritano proprio…». Lo afferma Nicola Fratoianni de La Sinistra