Cambio di rotta per gli Italiani: cresce il Noleggio a lungo termine

Il mercato del noleggio a lungo termine, che è cominciato nel 1990, è in costante crescita. Inizialmente utilizzato esclusivamente dalle aziende, è attualmente molto richiesto anche dai privati. Del resto, sta prendendo piede una nuova idea di mobilità, che non prevede più il possesso della vettura, bensì la possibilità di utilizzo e la riduzione degli oneri ad essa collegati.

Ciò non stupisce, in quanto, negli anni, la mentalità degli automobilisti è profondamente cambiata. Infatti, l’automobile, pur rimanendo un bene indispensabile, non rientra più tra i desideri primari a cui far fronte. Di fatto, diverse statistiche mettono in luce il fatto che gli abitanti dello stivale rinuncerebbero volentieri all’auto, se i mezzi di trasporto pubblico fossero efficienti.

Tale importante cambiamento è dovuto al fatto che i veicoli, una volta fuori dalla concessionaria, cominciano a perdere di valore, determinando un guadagno alquanto basso in caso di vendita. Inoltre, i costi di mantenimento con il tempo sono aumentati e tendono a mettere sempre più in ginocchio gli automobilisti.

Noleggio a lungo termine: che cos’è?

Il noleggio a lungo termine è una formula di abbonamento mensile, che consente di utilizzare una vettura, magari quella dei propri sogni, ma senza doverla acquistare. É prevista la stipula di un contratto, che, a seconda delle necessità, ha una durata variabile: da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 60.

Il canone che il contraente è chiamo a versare ogni mese è fisso e varia a seconda del tipo di automobile scelta, della casa produttrice e del chilometraggio stabilito. Tuttavia, la cosa più importante da ricordare, è che è comprensivo di numerosi servizi che, in linea generale, vengono pattuiti prima della firma, e che permettono di evitare i costi relativi alla manutenzione ed all’assicurazione dl veicolo, che sono piuttosto onerosi.

Sono proprio l’RC auto, il bollo, i tagliandi, il cambio pneumatici e l’assistenza stradale, a destare preoccupazione negli automobilisti, poiché richiedono il dispendio di cifre annue piuttosto elevate. Con questa interessante formula di noleggio auto, invece, l’unica spesa da sostenere fuori dalle rate mensili è quella del carburante, poiché il resto è tutto compreso. Inoltre, in caso di noleggio lungo termine auto Milano, non è necessario nemmeno preoccuparsi delle ztl, in quanto non è prevista alcuna limitazione.

Quando conviene il Noleggio a lungo termine auto?

Il noleggio a lungo termine è vantaggioso per coloro che hanno intenzione di cambiare l’auto spesso, in quanto macinano molti chilometri all’anno, o per coloro che necessitano di un veicolo per un periodo di tempo limitato.

Gli automobilisti, invece, che effettuano pochi spostamenti o che puntano a mantenere la stessa vettura per almeno 7-8 anni non hanno interesse ad usufruire di questo servizio, in quanto i costi elevati dell’acquisto tendono ad ammortizzarsi con il tempo, anche se rimangono comunque le spese di manutenzione e di assicurazione da sostenere.

Tuttavia, il noleggio a lungo termine è un’ottima opportunità anche per le aziende ed i professionisti, in quanto possono contare su importanti vantaggi fiscali, se si avvalgono dell’automobile soprattutto per fini lavorativi.