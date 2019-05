Ass. Clemente firma protocollo d’intesa tra Comune di Napoli e Ordine degli Psicologi

Lunedì 20 maggio 2019 alle ore 18 in Piazza dei Martiri (angolo Via Calabritto) l’Assessore alla Polizia Locale Alessandra Clemente e il Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania Antonella Bozzaotra sigleranno il protocollo d’intesa tra il Comune di Napoli e l’ordine degli Psicologi Campania per l’instaurazione di una collaborazione in situazioni di emergenza tra la Polizia Locale del Comune di Napoli e l’Unità Operativa Psicologia dell’Emergenza dell’Ordine Campania. Il protocollo prevede l’intervento, su segnalazione della Polizia Locale del Comune di Napoli, di un mezzo operativo h24 e un team di professionisti appositamente formati per intervenire tempestivamente in occasione di eventi traumatici legati a episodi di violenza urbana o catastrofi naturali. Nel corso della manifestazione sarà, inoltre, presentata alla città l’unità operativa, donata all’ordine campano dalla Delegazione di Napoli del Sovrano Ordine di Malta, a bordo della quale si muoveranno gli psicologi a sostegno dei cittadini napoletani.