I cittadini romani scelgono di installare sistemi di sicurezza per evitare furti e intrusioni

Quello di reati in Italia è un argomento ancora molto scottante, considerato che ogni giorno ne vengono commessi e denunciati 6.600, una cifra come 277 ogni ora. Un dato che nonostante sia in calo del 2,3% continua a preoccupare, in particolare in alcune provincie sicuramente più in pericolo di altre.

La provincia di Roma in questo scenario occupa il 7 posto con 5323,77 reati denunciati ogni 100mila abitanti. Per quanto riguarda i furti nello specifico invece il suo posto è il quinto con 3.253,83 denunce (sempre ogni 100mila abitanti) con una variazione rispetto all’anno precedente dell’1,07%. Insomma, anche qui la situazione non è affatto rassicurante, tanto da portare i cittadini romani a scegliere di installare sistemi di sicurezza per evitare furti e intrusioni.

C’è da dire, inoltre, che i furti non rappresentano soltanto un danno economico ma spesso anche un danno psicologico causato dall’intrusione di estranei in casa propria, quella che ognuno considera il luogo più sicuro in assoluto dove nessuno può disturbarci.

Detto questo, sembra che una delle soluzioni più scelte ed efficaci per risolvere il problema sia l’installazione dei sistemi di videosorveglianza a Roma che permettono almeno di rendere meno preoccupante la situazione. Tutto dipende però dalla scelta che viene fatta che deve essere pensata appositamente per ogni tipo di struttura della casa e delle esigenze di chi la abita.

Si possono evitare le intrusione?

È lecito chiedersi se si possano evitare le intrusione dei ladri. La risposta è sì, o meglio, è possibile almeno limitarle mettendo in pratica degli accorgimenti, delle precauzioni.

Per prima cosa oltre a installare un sistema di allarme è necessario dotarsi di una porta blindata che possibilmente abbia delle chiavi di non facile duplicazione. Oltre a questo se si abita a pian terreno è necessario installare inferriate alle finestre, se invece si abita in una casa con giardino sarà indispensabile non far crescere siepi o alberi vicino alle finestre in modo che i ladri non trovino strada libera e facilitata per la loro intrusione.

Altro accorgimento è quello di tenere sempre chiuse porte e finestre se non siamo in casa e di far svuotare la cassetta della posta da amici o parenti se decidiamo di fare un viaggio. Questo sarà il segnale che evidenzia che la casa non è momentaneamente disabitata.

Non sottovalutare l’orario dei reati perché uno dei più sottovalutati ma più pericolosi è la fascia che va dalle 16 alle 22.

Sistemi di videosorveglianza

I sistemi di videosorveglianza si compongono di alcune tecnologie che permettono la visione oltre che la registrazione delle immagini riprese dalle telecamere. Si tratta di telecamere di sorveglianza fisse, brandeggiabili o di tipo “dome”, rete di trasmissione di immagini, comandi di telemetria cioè ponte radio, fibra ottica e cavi coassiali e alcuni aspetti di commutazione e selezione immagini, monitor, videoregistrazione, software di controllo, realizzazione sala, e sistemi automatici di motion detector.

Questo tipo di sistema di sicurezza garantisce una visione immediata delle zone esposte al rischio di intrusione, rapina, attentato, a seguito di una segnalazione di allarme. Per questo motivo sempre più italiani lo scelgono per le loro abitazioni.