Una giornata di festa per inaugurare la nuova apertura del Parco di Villa Massimo nel II Municipio, piccolo storico parco del quartiere Nomentano. Al taglio del nastro del rinnovato giardino hanno partecipato oggi la Sindaca di Roma Virginia Raggi, la presidente del II Municipio Francesca Del Bello, il presidente della Commissione Ambiente Capitolina Daniele Diaco, numerosi abitanti della zona e circa duecento bambini delle scuole del quartiere.

Campidoglio, dopo si anni restituito il parco al Municipio

Dopo essere stato chiuso per oltre 6 anni, finalmente è stato restituito al Municipio e a tutta la città questo prezioso spazio verde di 7300 mq che si trova a due passi da piazza Bologna. Un risultato importante ottenuto grazie ad un lavoro di squadra tra Dipartimento Tutela Ambientale, Commissione Ambiente Capitolina e Municipio.

Una collaborazione istituzionale che ha consentito di superare i vincoli amministrativi che

ostacolavano l’apertura della Villa e di effettuare i lavori di riqualificazione con la messa in

sicurezza delle alberature, la piantumazione di decine di alberi, l’installazione di nuove

panchine e di un’area gioco.

Ripristinato il sistema di irrigazione

È stato inoltre ripristinato il sistema di irrigazione per l’innaffiamento sia del prato centrale

che di quello laterale. Un’opera di riqualificazione conforme alle prescrizioni del MIBAC e

della Sovrintendenza Capitolina.

Viene restituito al quartiere un punto di riferimento e di aggregazione importante, ha

commentato la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha rivolto anche uno speciale

ringraziamento ai cittadini che per anni si sono battuti per il rispetto dei vincoli paesaggistici

della villa e per la sua riapertura.