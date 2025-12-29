Il Papa: “Il gioco d’azzardo, piaga che rovina le famiglie. La politica promuova pace sociale”

“La crisi demografica e le fatiche delle famiglie e dei giovani”, “la solitudine degli anziani”, “il grido silenzioso dei poveri”, “l’inquinamento dell’ambiente”, “i conflitti sociali”. E, ancora, “disturbi psichici, depressioni, povertà culturale e spirituale, abbandono sociale”; poi, il gioco d’azzardo, “piaga” – peraltro in aumento – che “rovina molte famiglie”. Sfide generali e problematiche personali quelle che affliggono oggi in Italia le città e i loro abitanti: Papa Leone XIV le elenca e le denuncia una ad una ai rappresentanti dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, da oltre cento anni in attività, ricevuti questa mattina in udienza nel Palazzo Apostolico vaticano, accompagnati dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. A loro il Papa chiede di “porre attenzione alle necessità delle famiglie e delle persone, avendo cura specialmente dei più fragili”, esortando la politica a “promuovere la pace sociale” e in particolare ai sindaci di farsi “maestri di dedizione al bene comune”.

La “piaga” del gioco d’azzardo

In un discorso, tutto innervato di citazioni – tra Papa Francesco, don Primo Mazzolari e, naturalmente, il “sindaco santo”, Giorgio La Pira – Leone XIV si sofferma sulle “forme di emarginazione, violenza e solitudine” che purtroppo in quest’epoca affliggono tanti comuni. In particolare, richiama l’attenzione sulla “piaga del gioco d’azzardo, che rovina molte famiglie”, citando le statistiche che ne registrano in Italia “un forte aumento” negli ultimi anni e l’ultimo rapporto di Caritas Italiana su povertà ed esclusione sociale che evidenzia come si tratti di “un grave problema educativo, di salute mentale e di fiducia sociale”.

Forme di solitudine

Insieme al gioco d’azzardo, il Papa chiede di non dimenticare tutte quelle altre “forme di solitudine” di cui soffrono molte persone, tra depressioni, povertà, abbandono. Tutti “segnali”, evidenzia, che “indicano quanto ci sia bisogno di speranza”.

“La politica è chiamata a tessere relazioni autenticamente umane tra i cittadini promuovendo la pace sociale”

Responsabilità e servizio

Leone XIV – riflettendo sulla vicenda biblica dell’uccisione degli innocenti ordinata da re Erode quale “manifestazione di un potere disumano, che non conosce la bellezza dell’amore perché ignora la dignità della vita umana” – si sofferma sul mistero del Natale, con la nascita del Signore che “rivela l’aspetto più autentico di ogni potere, che è anzitutto responsabilità e servizio”.

Perché qualsiasi autorità possa esprimere queste caratteristiche, occorre incarnare le virtù dell’umiltà, dell’onestà e della condivisione

In particolare nell’impegno pubblico, dice il Papa ai membri dell’Anci, è necessaria la consapevolezza di “quanto sia importante l’ascolto, come dinamica sociale che attiva queste virtù”.

Mentre cercate di dare risposte, voi sapete bene che le nostre città non sono luoghi anonimi, ma volti e storie da custodire come tesori preziosi… In questo lavoro, si diventa sindaci giorno dopo giorno, crescendo come amministratori giusti e affidabili.

L’esempio di La Pira

In tal senso, Papa Leone indica l’esempio del venerabile La Pira, il quale, in un discorso ai Consiglieri comunali di Firenze, affermava: “Se c’è uno che soffre, io ho un dovere preciso: intervenire in tutti i modi, con tutti gli accorgimenti che l’amore suggerisce e che la legge fornisce, perché quella sofferenza sia o diminuita o lenita…”. “La coesione sociale e l’armonia civica richiedono in primo luogo l’ascolto dei più piccoli e i poveri”, insiste il Pontefice. “Senza quest’impegno – dice, questa volta citando Papa Francesco – la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo destino”.

Sia davanti alle difficoltà sia rispetto alle occasioni di sviluppo, vi esorto a diventare maestri di dedizione al bene comune, favorendo un’alleanza sociale per la speranza

Recuperare la gioia di vivere

Ancora da Francesco, Leone XIV riprende le parole nella Spes non confundit, la bolla d’indizione del Giubileo, dove il Papa argentino scriveva che “tutti hanno bisogno di recuperare la gioia di vivere”, perché l’essere umano “non può accontentarsi di sopravvivere o vivacchiare, di adeguarsi al presente lasciandosi soddisfare da realtà soltanto materiali”. Ciò “rinchiude nell’individualismo e corrode la speranza, generando una tristezza che si annida nel cuore, rendendo acidi e insofferenti”, afferma Papa Leone XIV, dando rinnovato vigore agli appelli di don Primo Mazzolari, che da “prete attento alla vita del suo popolo”, sottolineava che “il Paese non ha soltanto bisogno di fognature, di case, di strade, di acquedotti, di marciapiedi” ma anche “di una maniera di sentire, di vivere, una maniera di guardarsi, una maniera di affratellarsi”.

L’attività amministrativa trova così la sua piena realizzazione, perché fa crescere i talenti delle persone, dando spessore culturale e spirituale alle città

